L' appello dei proprietari | Smarrita gattina di 2 anni in zona piscina-parco urbano

Un lettore ha segnalato la scomparsa della propria gattina, una femmina di due anni di colore nero con alcune zone bianche sulla pancia, che non è rientrata a casa dal pomeriggio di giovedì 16 aprile. La gattina si trovava in una zona che comprende un’area con piscina e un parco urbano, e l’appello è rivolto a chi l’abbia vista o possa fornire informazioni utili per ritrovarla.

Scrive un lettore: “Dal pomeriggio di giovedì 16 aprile la nostra Liquirizia non torna a casa. E' una gattina tutta nera con qualche pelo bianco nella pancia. Ha 2 anni ed è rimasta di taglia piccola (2,5 chili al massimo). E' abituata ad uscire tutti i giorni ma torna sempre a casa per la notte.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Gattina di 8 mesi persa al Parco Urbano: "Aiutatemi a ritrovarla"Scrive una lettrice: “Sos persa gattina sterilizzata di otto mesi il 17 aprile al parco dei conigli al parco urbano di Forlì. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Trieste, canarina smarrita a roiano dopo una fuga improvvisa: scatta l’appello dei proprietari; Trieste, canarina smarrita a roiano dopo una fuga improvvisa: scatta l’appello dei proprietari. Trieste, canarina smarrita a roiano dopo una fuga improvvisa: scatta l’appello dei proprietariMomenti di forte apprensione nella serata di sabato 18 aprile a Trieste, dove una canarina è scomparsa dopo essere fuggita da un’abitazione in zona Roiano. Secondo quanto segnalato, l’episodio è avven ... triestecafe.it L'appello dei proprietari: Smarrita gattina di 2 anni in zona piscina-parco urbanoScrive un lettore: Dal pomeriggio di giovedì 16 aprile la nostra Liquirizia non torna a casa. E' una gattina tutta nera con qualche pelo bianco nella pancia. Ha 2 anni ed è rimasta di taglia piccola ... forlitoday.it #Forio: appello per Lola, smarrita in via Bocca Lola è scappata di casa in località Via Bocca Forio giorno 15 aprile, è microchippata e ha la medaglietta è ipovedente a causa della sua malattia è spaesata e disorientata ma è buona e si lascia prendere chiunqu - facebook.com facebook