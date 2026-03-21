L’allenatore ha preso in mano le redini dell’Arsenal, assumendo il controllo totale della squadra. La sua leadership ha portato a cambiamenti significativi nel club e al suo funzionamento. Ora si pone il problema di cosa potrebbe succedere se non fosse più possibile accontentarlo o se le sue decisioni non trovassero più riscontro. La situazione fa sorgere domande sulla stabilità del club senza il suo intervento diretto.

Cosa succede quando un singolo uomo assume tutto il potere all’interno di un club? Lo potrebbe presto (ri)scoprire l’ Arsenal con Arteta. Il punto del Telegraph. Arteta è diventato l’Arsenal. Scrive il Telegraph: Molto è cambiato da quando Arteta arrivò a dicembre 2019. La gerarchia che lo nominò allora, e quella che si sviluppò negli anni successivi, è ormai quasi del tutto scomparsa. A parte Josh Kroenke, figlio del proprietario Stan – e lo stesso Stan – nessuno esercita più potere all’Arsenal quanto Arteta. Se dovesse vincere la Premier League dopo tre secondi posti – e possibilmente anche la Champions League – si troverebbe in una posizione di comando senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Arteta ha assunto il controllo totale dell’Arsenal: cosa succederà se non sarà più possibile accontentarlo?

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