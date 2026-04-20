L' aneddoto ' hot' di Stefano De Martino | Facevo l' amore solo in macchina

Durante la trasmissione televisiva, un noto ballerino e conduttore ha rivelato alcuni dettagli personali sulla propria vita sentimentale. Ha raccontato di aver avuto esperienze intime esclusivamente in auto, senza entrare in ulteriori specifiche. La conversazione è stata accompagnata da alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico. La puntata si è concentrata anche su altri aspetti della carriera e della vita privata dell’intervistato.

Ospite di Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino si è lasciato andare ad alcune ‘piccanti’ dichiarazioni. Il presentatore partenopeo ha parlato di Sanremo e di Affari Tuoi, ovviamente, ma anche di alcune vicende private. In particolar modo, come spiega Today.it, si è lasciato andare a un discorso.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Amicizia o amore? Brenda Lodigiani mette fine al gossip su Stefano De MartinoDopo le immagini dal concerto di Rosalía a Milano che avevano acceso il gossip, arriva il primo chiarimento diretto di Brenda Lodigiani sul suo... “Solo per lui”. Martina Miliddi e Stefano De Martino, nessuno sapevaOgni sera entra nelle case degli italiani con energia, sorriso e una presenza scenica che non passa inosservata. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Facevo l'amore solo in macchina, avevo una Fiat Uno. De Martino spiazza Fazio (e spiega il motivo). Stefano De Martino a Che Tempo che Fa: rivelazioni su Sanremo e l'aneddoto piccante che spiazza FazioOspite da Fabio Fazio, il futuro direttore artistico del Festival di Sanremo anticipa idee e progetti per la prossima edizione. Poi svela un aneddoto personale (Hot) che fa capire come è cambiata la s ... comingsoon.it Stefano de Martino e gli incontri intimi in macchina: l’aneddoto che stupisce FazioStefano de Martino parla del posto in cui quando era più giovane, faceva spesso l'amore, lasciando Fabio Fazio senza parole ... ultimenotizieflash.com