È stata inaugurata recentemente la mostra d’arte contemporanea Rossocinabro for Peace, parte del programma di RAW for PEACE. L’evento presenta l’opera Olive You, realizzata dall’artista americana Rebeccah Klodt. La rassegna si svolge in una sede dedicata all’arte, con l’obiettivo di promuovere messaggi di pace attraverso le opere esposte. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.

Cosa: La mostra d’arte contemporanea Rossocinabro for Peace, evento inserito nel palinsesto di RAW for PEACE, con l’esposizione dell’opera Olive You dell’artista americana Rebeccah Klodt.. Dove e Quando: Presso la galleria Rossocinabro (Via Raffaele Cadorna 28, Roma), venerdì 24 aprile 2026 dalle ore 11:30 alle 17:00.. Perché: Per ammirare un’opera che fonde pop-art ed espressionismo astratto, trasformandosi in un vibrante e necessario manifesto visivo a favore della pace e del dialogo internazionale.. L’arte contemporanea torna a farsi portavoce di istanze universali nel cuore della capitale, dimostrando ancora una volta la sua inesauribile capacità di superare le barriere linguistiche e culturali.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’Amore Universale a Rossocinabro for Peace

Notizie correlate

Musica, Silvia Uras e l’inno all’amore universaleLa scena musicale partenopea si arricchisce di una nuova perla melodica: Silvia Uras annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Si n’ata cosa”.

San Valentino nel cinema: l’amore come linguaggio universaleNel cinema, San Valentino è molto più di una semplice ricorrenza romantica: è un simbolo, un pretesto narrativo e, in alcuni casi, persino un giorno...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Concorso di poesie: in arrivo elaborati anche dall’estero; Arisa, album Foto Mosse: 'Nei momenti bui le risposte le da la musica'; Roma, a Rosso Cinabro: l’Amore come Linguaggio Universale: Olive You di Rebeccah Klodt, inserito nella RAW for Peace; Antoine de Saint-Exupéry: il vero amore è prendersi cura di chi si ama.

Arisa: Se l’amore è tossico devi pensare a salvartiLa cantante presenta l’album Foto mosse: Le ragazze imparino a darsi un valore. Ho avuto accanto degli uomini che cercavano più una madre che una compagna ... ilsecoloxix.it

La «Magica Favola» di Arisa a Sanremo: «L'amore universale è la mia scelta di pace: oggi dentro di me c'è l'arcobaleno»La cantautrice lucana annuncia un nuovo disco, «Foto mosse», e due live in teatro a Roma e Milano: «Ho impiegato tanto tempo a cercare l'amore romantico: oggi mi concentro su me stessa, la famiglia, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il primo concorso di poesie ‘Gli occhi dell’amore universale - come ti guarda chi ti ama’ sta riscuotendo un ottimo... - facebook.com facebook

a mezzanotte esce #FOTOMOSSE - Arisa vinile LATO A-1 portami con te il tuo profumo amore universale magica favola LATO B-1 atomi lonely boy vento tra le braccia non mi mancherai LATO A-2 foto mosse cime tempestose ed era maggio LATO B-2 be x.com