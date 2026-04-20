A Laigueglia si svolge la prima edizione della Coppa Italia di Beach Volley, con oltre 40 campi allestiti nel centro della località. L’evento coinvolge numerosi atleti e appassionati che partecipano a questa manifestazione sportiva. La località si trasforma così in un palcoscenico dedicato allo sport, portando in città un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale. La giornata si svolge con una vasta partecipazione di pubblico e atleti provenienti da diverse regioni.

Il centro di Laigueglia si trasforma in un palcoscenico sportivo d’eccellenza con la prima edizione della Coppa Italia di Beach Volley, un evento che vede protagonisti oltre 40 campi allestiti nel cuore della località. La competizione, promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo insieme al Comitato Regionale FIPAV Liguria e alla società Riviera Beach Volley, mette in palio un montepremi di 6.000 euro per ogni genere e prevede un’arena centrale capace di ospitare 500 spettatori. L’incontro tra l’élite dello sport e le eccellenze del territorio ligure. Tra i momenti più significativi di questo weekend dedicato alla pallavolo sulla sabbia, spicca la visita dell’atleta Lupo presso il Bar Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laigueglia accoglie la Coppa Italia: sport e km 0 si incontrano

Notizie correlate

Liguria: 4 tappe di beach volley e la storica Coppa Italia a LaiguegliaLa Liguria si prepara ad accogliere una serie di eventi sportivi senza precedenti, con quattro tappe di beach volley previste a Laigueglia e la...

Coppa Italia Eccellenza, la K Sport si gioca tutto a PiacenzaLa K Sport Montecchio Gallo oggi torna in campo (alle ore 15) allo stadio Bertocchi di Piacenza contro il Nibbiano & Valtidone per la gara di ritorno...

Contenuti di approfondimento

Coppa Italia Beach: Cus Torino e I-Beach trionfano a LaiguegliaSi è conclusa a Laigueglia (SV) la prima storica Coppa Italia per Società di Beach Volley, manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo con la collaborazione di Riviera Beach Volley ... liguriasport.com

Coppa Italia di Beach Volley per Società al via a LaiguegliaPrenderà il via domani, sabato 18 aprile, a Laigueglia (SV) la prima edizione della Coppa Italia di Beach Volley per Società. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazio ... liguriasport.com