lagarde shock energetico enorme per decisione bce servono ancora dati

La presidente della Banca centrale europea ha commentato l’attuale situazione energetica, definendola “enorme” e stimando una perdita netta di circa 13 milioni di barili al giorno prima del blocco statunitense dello stretto di Hormuz. Finora, tuttavia, i prezzi dell’energia non sono aumentati abbastanza da influenzare negativamente la stabilità dell’economia. Per decidere ulteriori azioni, la BCE richiede ancora dati più chiari sulla situazione.

Lo shock all'offerta energetico "è enorme" con una perdita netta stimata in 13 milioni di barili al giorno prima che intervenisse il blocco Usa dello stretto di Hormuz, ma "finora non abbiamo visto un rialzo sufficiente dei prezzi energetici da metterci chiaramente sullo scenario avverso". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde a Berlino. "La doppia incertezza, sulla durata dello shock e l'ampiezza delle ripercussioni (inflazionistiche, ndr) richiede di raccogliere più informazioni prima di trarre conclusioni nette di politica monetaria", ha detto Lagarde.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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