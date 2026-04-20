La vittima aveva origini friulane ma viveva da tempo nel padovano

Una persona con origini friulane, residente da alcuni anni nel padovano, è stata trovata coinvolta in un episodio che ha attirato l’attenzione. La vittima conduceva una vita normale, lavorando regolarmente e vivendo con l’anziana madre, prima di essere coinvolta in fatti che ora sono al centro dell’indagine. La vicenda si svolge in un contesto di quotidianità apparentemente tranquilla, senza precedenti noti di conflitti o problemi pubblicamente dichiarati.

Aveva origini friulane, ma da alcuni anni si era trasferito nel padovano, dove conduceva una vita apparentemente ordinaria, fatta di lavoro stabile e convivenza con l’anziana madre. È da questo profilo che stanno ripartendo gli investigatori della squadra mobile della Questura di Padova.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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