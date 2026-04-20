Un ex pubblico ministero ha commentato gli attacchi contro le linee ferroviarie, affermando che questi episodi rappresentavano già un segnale di escalation. Secondo lui, l’ambiente associato agli attentatori sta creando un’immagine dei due antagonisti morti mentre preparavano una bomba, come un modo per ispirare soggetti più vulnerabili a seguire l’esempio. Le sue parole indicano un possibile aumento della violenza anarchica nel prossimo futuro.

Nella narrazione dell’area antagonista i due anarchici saltati in aria a Roma mentre stavano preparando un ordigno artigianale in un casolare di campagna abbandonato sono già diventati icone. Trasformare chi salta in aria mentre maneggia esplosivi in caduto combattente, con un salto narrativo che cancella la realtà e prova a costruire il mito, però, «è un copione già visto», valuta Antonio Rinaudo, già pubblico ministero di Torino, che porta sulle spalle anni di inchieste su terrorismo interno e violenza politica. La sua analisi è asciutta e scava nel passato: «Ogni volta che succede il sistema si riattiva. E il ciclo riparte. Con azioni dimostrative e rivendicazioni».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «La violenza anarchica salirà di livello»

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