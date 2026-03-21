Un casale a Roma è stato fatto esplodere, e si sospetta che gli anarchici stessero pianificando un attentato con un ordigno. Piantedosi è stato definito irresponsabile in relazione alla vicenda, mentre la sinistra non ha ancora commentato sulla violenza anarchica. La scoperta ha portato alla luce un possibile piano di attacco, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Già da tempo il ministro Piantedosi evidenziò la pericolosità degli anarchici, ora Gasparri attacca: “La sinistra si scusi” L’esplosione del casale di Roma ha attivato un nuovo campanello d’allarme: pare che gli anarchici stessero preparando un ordigno, probabilmente per un attentato. Se questo venisse confermato, vorrebbe dire che si sta aprendo una nuova stagione del terrore o, forse, che si è già aperta. Erano entrambi identificabili come appartenenti al cosiddetto “gruppo Cospito”, legato all’anarchico che si trova attualmente al 41-bis, ed erano entrambi già finiti a processo per reati legati alla sfera anarchica con la differenza che Alessandro Mercogliano era stato condannato mentre Sara Ardizzone era stata prosciolta, anche se in due procedimenti diversi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Piantedosi venne definito irresponsabile". E la sinistra tace ancora sulla violenza anarchica

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