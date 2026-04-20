la protesta finisce dove inizia la violenza

Ogni settimana, nelle città italiane, si assiste a dimostrazioni pubbliche che si concludono con episodi di violenza e scontri con le forze dell’ordine. In molti casi, i cortei pacifici si trasformano in occasioni di aggressione, con danneggiamenti e interventi di polizia. Questi eventi si ripetono senza variazioni, creando tensioni che spesso portano all’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire l’ordine.

Gentile Direttore Feltri, ogni settimana assistiamo alla stessa scena: cortei che degenerano, violenze, aggressioni contro le forze dell'ordine. L'ultimo episodio a Roma, durante la manifestazione degli anarchici per Alfredo Cospito, è l'ennesima dimostrazione di un clima fuori controllo. Un agente è stato colpito al volto con cocci di bottiglia lanciati con violenza. Gli hanno tagliato la fronte. È andata bene, per pochi millimetri. Se quei frammenti lo avessero colpito agli occhi, oggi parleremmo di un uomo accecato. Direttore, siamo stanchi. Stanchi di vedere lo Stato aggredito, stanchi di vedere uomini in divisa trasformati in bersagli, stanchi di sentire sempre le stesse giustificazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Proteste violente în Bulgaria împotriva guvernului

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