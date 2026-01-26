Il cervello emette onde che decidono dove finisce il tuo corpo e inizia il mondo

Il cervello emette onde che regolano il nostro modo di percepire e interagire con il mondo. Ogni istante, crea una linea sottile e invisibile tra il nostro corpo e l’ambiente circostante. Questa frontiera, immateriale ma fondamentale, definisce i confini della nostra esperienza sensoriale e motoria, permettendoci di distinguere ciò che siamo da ciò che ci circonda con precisione e naturalezza.

Esiste una frontiera invisibile che il nostro cervello pattuglia ogni istante: quella che separa la punta delle nostre dita da tutto il resto dell'universo. Identificare questo limite sembra scontato, ma per la nostra mente è il risultato di un calcolo frenetico. Un team di scienziati svedesi e francesi ha finalmente scovato il "regista" di questa funzione: si tratta delle onde alfa generate nella corteccia parietale, l'area che si occupa di mappare il nostro spazio fisico. Per capire come funzioniamo, i ricercatori hanno usato un trucco psicologico chiamato illusione della mano di gomma. Nascondendo la vera mano di un volontario e accarezzando contemporaneamente una mano finta posta davanti a lui, il cervello cade in errore: dopo pochi istanti, la persona inizia a sentire l'oggetto di gomma come se fosse parte integrante del proprio corpo.

