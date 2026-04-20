La primavera porta al centro della scena i nuovi trend del make up coreano confermando la K-beauty come punto di riferimento

Con l’arrivo della primavera, si fanno strada i nuovi trend del make-up coreano, rafforzando la popolarità della K-beauty tra gli appassionati di bellezza. Le tendenze puntano a look freschi, luminosi e naturali, caratterizzati da prodotti e tecniche specifiche. Questa stagione mette in evidenza come la cura della pelle e il trucco si integrino per ottenere risultati leggeri e autentici.

per look freschi, luminosi e naturali. L’approccio resta essenziale ma sofisticato: una pelle radiosa come glass skin, blush diffusi che scolpiscono delicatamente il viso e texture leggere che si fondono con l’incarnato. Tra le tendenze più rilevanti emergono le labbra in versione “meolmeol”, caratterizzate da tonalità beige-marroni desaturate e finish soft, ideali per un effetto monocromatico discreto. Invece, il blush si espande oltre le guance con il nose blush, che attraversa il ponte del naso per un risultato sun-kissed e giocoso.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La primavera porta al centro della scena i nuovi trend del make up coreano, confermando la K-beauty come punto di riferimento Notizie correlate La nuova mostra “K-beauty” vi aspetta al Museo Guimet di Parigi fino al 6 luglio 2026. Per una full immersione nel mondo della bellezza coreanoLa bellezza coreana è un vero e proprio linguaggio che ha riscritto le regole del beauty contemporaneo. Unghie di primavera: la mini french manicure colorata è il trend da provare ora secondo For ME BeautyFOR ME BEAUTY PROPONE IL TREND UNGHIE PIÙ COOL DELLA PRIMAVERA Dalle tonalità pastello alle nuance più intense, la nuova manicure di stagione punta... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Primavera vince a Monza e aggancia la zona playoff; PRIMAVERA 1: MONZA-BOLOGNA 0-2; E' primavera al Porta Elisa; I migliori irrigatori automatici per accogliere al meglio la primavera. La primavera porta l’allergia del Napoli per il secondo postoIl Napoli con la sconfitta contro la Lazio ha detto addio allo scudetto, ma rischia anche il secondo posto in classifica ... ilnapolista.it Primavera - Tre punti pesantissimi per l'Inter: Carrara-gol e Lecce battuto 1-0L'Inter Primavera cresce nel secondo tempo e porta a casa tre punti fondamentali, battendo il Lecce 1-0. Dopo un primo tempo in cui avevano fatto meglio i salentini, con la traversa al 20' ... fcinternews.it La primavera porta con sé profumi e colori inconfondibili: quando vengono accostati con equilibrio, riescono a dare una marcia in più a ogni piatto. Qui proponiamo una tartare di gambero rosso accompagnata da un asparago davvero particolare: l’asparago v - facebook.com facebook