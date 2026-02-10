Samira Lui o Martina Miliddi chi vince la sfida social? La guerra tra Rai e Mediaset si sposta | ecco chi è la preferita del pubblico

La competizione tra Rai e Mediaset si fa più accesa sui social e nei programmi televisivi. Questa volta, il duello si concentra tra Samira Lui e Martina Miliddi, due protagoniste molto seguite dal pubblico. La domanda è: chi tra le due vince davvero la sfida? La risposta non è ancora chiara, ma i numeri sui social e le preferenze degli spettatori rivelano che la battaglia tra i due nomi sta attirando l’attenzione di tutti.

La rivalità tra Rai e Mediaset non si gioca più soltanto sul terreno degli ascolti, ma passa anche dai volti che popolano i programmi più seguiti della fascia preserale. Negli ultimi mesi, due giovani donne sono diventate il simbolo di questa sfida tutta al femminile: Martina Miliddi e Samira Lui. Due percorsi diversi, due reti opposte, ma un obiettivo comune: conquistare il pubblico, in tv e sui social. Martina Miliddi fa schizzare gli ascolti di Affari Tuoi: così surclassa Samira Lui. L’ingresso di Martina Miliddi nel cast fisso di Affari Tuoi si è rivelato una mossa vincente. Da metà gennaio, la sua presenza costante accanto a Stefano De Martino ha dato nuova linfa al celebre gioco dei pacchi, contribuendo a renderlo più fresco e appetibile per una platea giovane. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Martina Miliddi è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione come ballerina a

