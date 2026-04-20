La polizia incontra i giovani e le famiglie di Acireale
Gli agenti del commissariato di Acireale hanno allestito uno stand in piazza Duomo, dove hanno incontrato giovani e famiglie. L’obiettivo è stato fornire informazioni sulla cultura della legalità e mostrare le attività quotidiane svolte dalla polizia. L’iniziativa ha coinvolto le persone presenti nel centro cittadino, offrendo l’opportunità di conoscere meglio il lavoro delle forze dell’ordine.
Gli agenti del commmissariato di Acireale hanno allestito, in piazza Duomo, uno stand informativo dedicato alla cultura della legalità e alla conoscenza delle attività svolte quotidianamente dalle donne e dagli uomini in divisa. Coinvolgente è stato il momento della presentazione delle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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