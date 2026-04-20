La polizia incontra i giovani e le famiglie di Acireale

Gli agenti del commissariato di Acireale hanno allestito uno stand in piazza Duomo, dove hanno incontrato giovani e famiglie. L’obiettivo è stato fornire informazioni sulla cultura della legalità e mostrare le attività quotidiane svolte dalla polizia. L’iniziativa ha coinvolto le persone presenti nel centro cittadino, offrendo l’opportunità di conoscere meglio il lavoro delle forze dell’ordine.