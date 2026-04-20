La peggior avversaria con cui giocarsi i campionati

Il campionato si decide spesso tra due squadre, e quest'anno il Manchester City si presenta come la principale antagonista. La squadra di Londra, Arsenal, ha avuto alcune difficoltà, ma il City si è distinto per le vittorie recenti in primavera, dimostrando una costanza elevata. La sfida tra le due formazioni resta aperta, con il City che ha ottenuto risultati positivi nelle ultime settimane.

L'Arsenal ci mette del suo a perderli, ma il Manchester City in primavera è spesso infallibile: c'entra il sole, secondo il suo allenatore Domenica il Manchester City ha battuto l’Arsenal 2-1 in una fondamentale partita della Premier League, il campionato inglese di calcio. A cinque giornate dalla fine, l’Arsenal è primo a 70 punti ma il City, secondo con 67 punti, deve giocare una partita in più. Se il City dovesse vincere tutte le partite che gli rimangono, arriverebbe nel peggiore dei casi a pari punti con l’Arsenal. A quel punto il vincitore del campionato sarebbe deciso dalla differenza reti, dove l’Arsenal è avanti di un solo gol.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La peggior avversaria con cui giocarsi i campionati Serie A Now - Si chiudono gli ottavi di Coppa Italia Notizie correlate Leggi anche: A giocarsi la vittoria: Sal Da Vinci, Arisa, Ditonellapiaga, Sayf e Fedez con Masini Sampdoria, Lombardo rivela: «Mancini ha un debito con la Nazionale, gli piacerebbe tornare. Vorrebbe ricucire e giocarsi un Mondiale!»Calciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vigne ticinesi, un buon inizio di stagione; KINGS LEAGUE Quarta sconfitta consecutiva per le Zebras; Il tabù del Napoli contro la Lazio: il Maradona è diventato terra di conquista biancoceleste; Giorgia indica l'avversaria: è Elly. Ma Conte reagisce: Non sceglie lei. Verso Lecce-Fiorentina, per i salentini peggior dato di xG nei top 5 campionati europeiIl Lecce, la prossima avversaria della Fiorentina in campionato, è la prima squadra nei top 5 campionati per il minor numero di xG prodotti, secondo quanto riporta la pagina ... firenzeviola.it Ds Dolomiti Bellunesi: Inter U23 peggior avversaria da incontrare in questo momentoSeconda trasferta consecutiva per le Dolomiti Bellunesi, attese da una gara delicata contro l’Inter Under 23 all’U-Power Stadium di Monza, valida per la 33ª giornata. Dopo la beffa subita nel recupero ... tuttomercatoweb.com Quello che l'inter si appresta a vincere, forse già domenica, è il peggior scudetto della storia del campionato italiano di calcio. Un campionato piatto tecnicamente, con pochissimi giocatori di livello, come dimostrato, del resto, sia dalla mancata qualificazione al - facebook.com facebook Il peggior #Napoli dell'era #Conte viene travolto dalla #Lazio e in un botto solo perde una lunga imbattibilità interna scucendosi definitivamente lo scudetto di dosso. Inguardabile la partita degli azzurri, sembrati in confusione, come se fossero mentalmente già x.com