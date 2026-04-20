La Messana perde contro l' Atletico Catania 1994 e vede sfumare i playoff

Da messinatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Messana ha perso contro l’Atletico Catania 1994 Viagrande in un incontro decisivo per la qualificazione ai playoff. La sconfitta ha determinato la perdita di punti importanti e ha di fatto eliminato la squadra dalla corsa alla fase successiva della competizione. La partita si è conclusa con il risultato negativo per la formazione locale, che ha visto sfumare le possibilità di avanzare nel torneo.

La Messana ha perso il decisivo scontro diretto per i playoff con l’Atletico Catania 1994 Viagrande, confermando, così, il negativo percorso del suo girone di ritorno. Inizio di gara scoppiettante al “Marullo” di Bisconte. Al primo affondo, Gomes Ricciulli si invola sulla destra, entra in area e.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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