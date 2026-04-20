La Messana perde contro l' Atletico Catania 1994 e vede sfumare i playoff

La Messana ha perso contro l’Atletico Catania 1994 Viagrande in un incontro decisivo per la qualificazione ai playoff. La sconfitta ha determinato la perdita di punti importanti e ha di fatto eliminato la squadra dalla corsa alla fase successiva della competizione. La partita si è conclusa con il risultato negativo per la formazione locale, che ha visto sfumare le possibilità di avanzare nel torneo.

La Messana ha perso il decisivo scontro diretto per i playoff con l’Atletico Catania 1994 Viagrande, confermando, così, il negativo percorso del suo girone di ritorno. Inizio di gara scoppiettante al “Marullo” di Bisconte. Al primo affondo, Gomes Ricciulli si invola sulla destra, entra in area e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La Messana balbetta, decisiva la sfida contro l’Atletico Catania 1994 Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Messana balbetta, decisiva la sfida contro l’Atletico Catania 1994; Calcio, Eccellenza: vincono Nebros e SF Acquedolcese, perde la Messana; Eccellenza B: la Messana cade in casa, playoff lontani. Bene la Nebros, sorride l'Acquedolcese; Eccellenza B, in zona playoff bene Atl. Catania, Leonzio e Mazzarrone. In 3 si salvano, c'è una retrocessione. Messana, incrocio decisivo per i play-off con un Atletico Catania in saluteIl sorriso ritrovato dopo l’ultimo successo casalingo contro il Palazzolo è durato appena una settimana per la Messana, reduce dalla sconfitta per 3-2 di Mazzarrone e adesso costretta a giocarsi il tu ... messinasportiva.it Messana, errori e rimpianti. Con l’Atletico Catania sfuma l’obiettivo playoffNel decisivo scontro diretto della penultima giornata, l’Atletico Catania espugna il Sorbello Stadium con il punteggio di 1-3. La gara si accende dopo appena un minuto con gli etnei che guadagnano u ... messinasportiva.it USD Messana 1966. . Messana Atletico Catania Viagrande LIVE STREAMING #messana1966 - facebook.com facebook