La Messana balbetta decisiva la sfida contro l’Atletico Catania 1994

La Messana si trova in una posizione complicata in classifica dopo la sconfitta per 3 a 2 contro il Mazzarrone, un risultato che ha influenzato il suo piazzamento in sesta posizione nel campionato di Eccellenza. Con due partite ancora da giocare, la squadra deve affrontare una sfida decisiva contro l’Atletico Catania 1994 per mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff. La squadra ha bisogno di punti per risalire la classifica nelle prossime giornate.

La Messana è a rischio playoff. La sconfitta per 3 a 2 rimediata sul campo del Mazzarrone ha lasciato il segno sulla classifica dei giallorossi, che sono ora sesti, quando mancano due giornate al termine del campionato di Eccellenza. Avola e Atletico Catania 1994 occupano attualmente la terza e.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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