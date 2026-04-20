La Juventus ha aumentato il suo vantaggio in classifica, portandosi a cinque punti di vantaggio rispetto alla zona Champions con cinque partite ancora da giocare. L’allenatore avverte che era vietato commettere errori, mentre la squadra si prepara per le ultime sfide della stagione. La corsa ai posti utili per la qualificazione continua a tenere alta l’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Torino, 20 aprile 2026 – Cinque punti di vantaggio a cinque giornate dalla fine. La Champions appare quasi in cassaforte per la Juventus che ha sfruttato a pieno il passo falso del Como a Reggio Emilia e il pareggio tra Roma e Atalanta, risultati che hanno dato benzina ai bianconeri per azzannare un Bologna stanco dall’Europa League. E’ bastato un minuto per sbloccarla con la zuccata di David sull’ennesimo assist stagionale di Kalulu, poi la Vecchia Signora ha sfiorato più volte il raddoppio, trovandolo nella ripresa con Khephren Thuram e legittimando una evidente superiorità. Atteggiamento perfetto per la Juventus, che ha sfruttato a pieno l’occasione e ora si appresta, col vento in poppa, verso l’ultimo grande scoglio stagionale rappresentato dal Milan, che è distante tre punti assieme al Napoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Juve allunga in zona Champions. Spalletti: “Era vietato sbagliare”

JUVENTUS-GENOA 2-0: SPALLETTI A UN PUNTO DALLA ZONA CHAMPIONS

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Calciomercato. . La Juventus batte il Bologna e allunga sulla corsa Champions Questa l’analisi di @sandrosabatini - facebook.com facebook

Serie A, la Juve batte il Bologna e allunga sulla coppia Roma-Como. E il Milan blinda la Champions. Questi i risultati della domenica: Juventus-Bologna 2-0, Verona-Milan 0-1, Cremonese-Torino 0-0, Pisa-Genoa 1-2; posticipo del lunedì sarà Lecce-Fiorenti x.com