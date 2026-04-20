La guerra in Iran minaccia gli ultimi ghepardi asiatici | ne restano meno di 30 fermi i progetti di conservazione

La guerra in Iran ha causato l’interruzione delle attività di conservazione degli ultimi ghepardi asiatici, con meno di 30 esemplari noti ancora in vita. L’attacco militare condotto da Stati Uniti e Israele ha coinvolto diverse zone del paese, bloccando i progetti dedicati alla tutela di questa specie in via di estinzione. La situazione rende difficile continuare le operazioni di salvaguardia e monitoraggio di questi felini.