Il 17 marzo 2026, nella soap opera turca La forza di una donna, Ceyda e Bersan pianificano di derubare Fazilet, mentre Bahar si oppone alla loro idea. La puntata ha suscitato molta attenzione tra i telespettatori di Canale 5, che seguono con interesse gli sviluppi della trama. La scena si svolge nel pomeriggio, alle 16, e coinvolge i personaggi principali della serie.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 17 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che ciò che è accaduto ha turbato profondamente Bahar, Ceyda e Bersan. Dopo che hanno bruciato le pentole di Cem infatti sono state minacciate di morte. L'uomo ha detto loro che dovranno risarcirlo. Cem ha chiesto una cifra enorme e loro non sapranno come fare a ripagare il debito, infatti saranno disperate. Ceyda proverà a farsi dare i soldi da Hikmet ma il suo tentativo sarà del tutto inutile dal momento che l'uomo verrà arrestato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, spoiler 17 marzo 2026: Ceyda e Bersan vogliono derubare Fazilet, Bahar è contraria

Articoli correlati

La forza di una donna, anticipazioni dal 14 al 20 marzo 2026: Ceyda e Bersan pronte a derubare la signora Fazilet, Bahar si opponeL’appuntamento in daytime dal lunedì al sabato su Canale 5 con il serial drammatico turco La forza di una donna (Kad?n) continua a regalarci molti...

Altri aggiornamenti su La forza di una donna spoiler 17 marzo...

Temi più discussi: La forza di una donna 3, anticipazioni 12 marzo: Ceyda e Bahar nel panico; La forza di una donna, anticipazioni 11 marzo 2026: Bahar e Ceyda finiscono in una pericolosa retata; La forza di una donna, le anticipazioni: ma che cosa state combinando?; Bahar e Ceyda sono in guai seri: le anticipazioni delle prossime puntate di La forza di una donna.

La forza di una donna, Anticipazioni Puntata 18 marzo 2026: Raif becca Ceyda!Anticipazioni Puntata La forza di una donna Trama Episodio 18 marzo 2026 Canale5 Raif becca Ceyda a rubare i gioielli di Fazilet ... tvdaily.it

Anticipazioni La Forza di una Donna, puntate dal 16 al 21 marzo 2026: Ceyda e Bahar minacciate di morteBahar e Ceyda finiscono nei guai: ce la faranno a pagare il debito? Scopriamo le anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026 di La Forza di una donna. alfemminile.com

«Non posso farlo, non posso rischiare la vita dei miei figli per questo. » Bahar non riesce proprio ad accettare l’idea di un furto, nemmeno davanti a una situazione che sembra senza via d’uscita. Le cose per lei, Ceyda e Bersan si complicano sempre più: ogni - facebook.com facebook

La forza di una donna, anticipazioni del 13 marzo: Ceyda potrebbe scoprire la verità su sua figlia x.com