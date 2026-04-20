la fine di una relazione da due opposte direzioni

Il libro presenta due narrazioni distinte, ciascuna iniziata da punti di vista opposti, che si sviluppano parallelamente per poi incontrarsi nel finale. Le due storie sono divise da copertine diverse e seguono percorsi separati, ma si intrecciano nel corso della lettura. La struttura del volume permette di seguire le vicende di entrambe le parti, fino a una conclusione condivisa.

LA RECENSIONE. Una lettura doppia, come doppie sono le copertine. Le due storie infatti vivono partendo da punti opposti per concludersi insieme nel mezzo del volume. Autobiografia e fiction, due storie parallele eppure in apparenza diverse che non a caso vivono nello stesso volume. La scrittrice americana Catherine Lacey, dopo «Biografia di X» con cui ha ottenuto una candidatura al PenFaulkner Award e al Dylan Thomas Prize, arriva ora nelle librerie italian con «Il libro di Möbius» (Sur, nella efficace traduzione di Teresa Ciuffoletti). «Il libro di Möbius» ricorda infatti alcune narrazioni di Julio Cortazar e da quell’idea di letteratura sembra raggiungere i lettori.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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La fine di una relazione

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Una raccolta di contenuti

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