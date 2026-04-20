Ieri è stato pubblicato il primo atto ufficiale relativo alla causa di beatificazione e canonizzazione del sacerdote reggiano, don Giuseppe Iemmi. L’Arcivescovo ha emanato un editto che invita chi ha scritto su di lui o conosce elementi utili a trasmetterli alla Diocesi. La procedura riguarda la vita, il martirio e la fama di martirio del sacerdote, e rappresenta una fase iniziale del processo ufficiale.

È stato pubblicato ieri il primo atto della causa di beatificazione e canonizzazione per il sacerdote don Giuseppe Iemmi, tramite l’editto che l’ Arcivescovo Giacomo Morandi ha emanato per il processo circa la vita, il martirio e la fama di martirio del sacerdote reggiano. Nato a Montecchio nel 1919 e ordinato presbitero il 27 giugno 1943, don Giuseppe Iemmi viene destinato quale cappellano coadiutore alla parrocchia di Felina, dove si occupa con dedizione del catechismo, degli anziani e, anche con rinunce personali, dell’aiuto alle famiglie ridotte in povertà dalla guerra. Nella predica solenne della Pasqua dell’1 aprile 1945 depreca solennemente l’uccisione di due padri di famiglia, presentandola come un assassinio che nulla ha a che fare con la Resistenza, "che chiede giustizia a Dio e agli uomini".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La causa di beatificazione: "Chi ha scritti su Iemmi li trasmetta alla Diocesi"

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