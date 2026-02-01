Tre articoli del quotidiano arrivano oggi sotto forma di audio, letti dagli autori. Si parla di un aumento dei mutui che non si ferma, di un sistema di raccolta degli abiti usati che sta rallentando, e di filmati che mostrano la polizia negli Stati Uniti. Tre storie diverse, tutte legate a problemi concreti che toccano da vicino la vita delle persone.

Sul costo dei mutui che non scende, sulla raccolta degli abiti usati che non funziona più, e su quelli che filmano la polizia negli Stati Uniti Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica. Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Bringing Stories to Life: Philip Levens on Storytelling & the Entertainment Industry | Ep. 15

Ultime notizie su Post News

Argomenti discussi: Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti; UCL | Juventus-Benfica | I numeri del post partita; Abilitazione Scientifica Nazionale: stato dell’arte, novità e parere dell’ADI – ADI; La nuova Biogen prende forma: pipeline, crescita e strategia #JPM2026.

Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scrittiSull'indipendenza delle banche centrali, sui creator che vendono corsi di seduzioni online e sul blocco di Israele alle ong che operano a Gaza ... ilpost.it

È in edicola il numero di febbraio di Novella Cucina E dentro ci sono tre articoli firmati da me, tre storie che parlano di cibo, ma soprattutto di persone. Tamara, Viviana, Angela e Sabina Quattro donne, quattro percorsi diversi, un punto in comune: hanno tro - facebook.com facebook

Finanziaria: via libera a soli tre articoli, in salita l’approvazione in serata x.com