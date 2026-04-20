La camminata di protesta contro le due nuove discariche vicino alle saline | Non toccate il nostro paradiso
Domenica mattina a Cervia si è svolta una camminata di protesta organizzata dal comitato cittadino
No alle discariche. Non toccate il nostro paradiso”. Questo lo slogan che domenica mattina a Cervia ha guidato la camminata di protesta organizzata dal comitato cittadino "Salviamo le Saline - No discariche". Un'iniziativa nata per contrastare i progetti che riguardano due discariche di macerie e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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