Questa sera va in onda la seconda puntata della fiction La Buona Stella, interpretata da Miriam Dalmazio e Francesco Arca. La serie è arrivata al secondo episodio dopo il debutto della settimana scorsa. Il pubblico si chiede se questa puntata riuscirà a superare gli ascolti di I Cesaroni, altra produzione televisiva di successo. L’appuntamento è fissato per la sera, quando i telespettatori potranno seguire le vicende dei protagonisti.

Questa sera nuovo appuntamento con La Buona stella, fiction con Miriam Dalmazio e Francesco Arca. Stavolta la serie riuscirà a battere I Cesaroni? Nuovo appuntamento questa sera conLa Buona stella, la fiction di Rai 1 è molto attesa sebbene la prima puntata non abbia raggiunto grandi risultati andando contro l’attesissimo ritorno deiCesaroni. La prima serata ha realizzato2.768.000 spettatori pari al 16.2% di share; mentre I Cesaronihanno ottenuto 3.486.000 spettatori con uno share del 22.6%. La storia racconta diSimoneche ha un matrimonio fallito alle spalle, sacrificato sull’altare per cercare di fare invano il calciatore. La poliziottaStella, invece, vuole rimettersi in piedi dopo aver tragicamente perduto l’uomo che amava.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Buona stella, stasera la seconda puntata

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