La Preside anticipazioni ultima puntata di lunedì 2 febbraio 2026

Luisa Ranieri è La Preside nella nuova fiction di Rai 1, in onda in prima serata da lunedì 12 gennaio 2026. L’attrice interpreta infatti Eugenia Liguori, una coraggiosa dirigente scolastica che cerca di salvare con ogni mezzo a propria disposizione gli studenti a rischio. Una figura liberamente ispirata a quella di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano. La serie è suddivisa in quattro appuntamenti diretti da Luca Miniero. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. La Preside, anticipazioni ultima puntata. 1×07: Eugenia si dispera per il sogno infranto dell’alberghiero ma non è disposta ad arrendersi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

La Preside, la nuova fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri, torna in onda da lunedì 19 gennaio 2026 con la seconda puntata.

La Preside, le anticipazioni della prossima puntata in onda lunedì 2 febbraio: cosa accadrà nel finale di stagioneDopo la messa in onda della terza serata, La Preside si avvia verso il suo epilogo. La quarta e ultima serata, in programma lunedì ... msn.com

La Preside, anticipazioni terza puntata di lunedì 26 gennaio 2026Le trame e gli ascolti degli episodi de La Preside, in onda in prima serata su Rai 1 da lunedì 12 gennaio 2026 ... davidemaggio.it

La Preside, anticipazioni 26 gennaio: tensione alle stelle, tutti contro Eugenia • Eugenia sempre più in prima linea nella terza puntata de La Preside, la fortunata fiction pronta a tornare in onda lunedì prossimo su Rai 1. x.com

