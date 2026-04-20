Una balenottera di nome Timmy, rimasta arenata da settimane nelle acque basse vicino all’isola tedesca di Poel nel mar Baltico, è riuscita a liberarsi. Tuttavia, le condizioni dell’animale sembrano preoccupanti, secondo quanto riferiscono le autorità. La vicenda ha suscitato attenzione in Germania, dove si seguono con apprensione gli sviluppi della situazione. La balena ha lasciato l’area di insabbiamento, ma i dettagli sulle sue condizioni attuali restano ancora poco chiari.

Berlino (Germania), 20 aprile 2026 – La vicenda della balenottera Timmy, arenata ormai da settimane nelle acque basse vicino all’ isola tedesca di Poel nel mar Baltico, ha subito nelle ultime ore una svolta piuttosto inattesa. Nonostante le numerose proposte di salvataggio dell’animale bocciate dagli enti locali del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, esso è riuscito incredibilmente a riprendere il largo approfittando di un momento di acqua alta. Le condizioni di Timmy, tuttavia, restano secondo gli esperti notevolmente critiche e le speranze di sopravvivenza sarebbero tuttora molto basse nonostante il ritorno in mare aperto. https:www.quotidiano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La balenottera Timmy è riuscita a liberarsi, ma le condizioni appaiono preoccupanti. Germania col fiato sospeso

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