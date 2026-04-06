Tra il 9 e il 12 aprile, il Cmb, prima in classifica nel campionato di Serie A Tesys, si confronterà con il Kick Off al PalaCesaroni di Genzano di Roma per la finale della Coppa Italia femminile. La squadra si prepara a giocarsi il titolo in una partita che si svolgerà sul campo romano. La competizione vede coinvolte due formazioni che si sfideranno per aggiudicarsi il trofeo nazionale.

Il Cmb, capolista imbattuto nel campionato di Serie A Tesys, approda al PalaCesaroni di Genzano di Roma tra il 9 e il 12 aprile per contendersi il trofeo tricolore della Coppa Italia femminile. L’estrazione dei quarti di finale ha messo a confronto la formazione lucana, che solitamente affronta le prestazioni domestiche presso il PalaSaponara di Salandra, con l’insieme del Kick Off Milano. La squadra guidata da mister Neri si prepara a un percorso intenso in cui ogni partita rappresenta un passo decisivo verso la finalissima. Il cammino verso il trofeo tricolore. L’appuntamento inaugurale per il Cmb è fissato per giovedì 9 aprile alle ore 11. In quell’occasione, la sfida contro il Kick Off Milano sarà trasmessa in diretta tramite YouTube, permettendo a tutti i sostenitori di seguire l’azione in tempo reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coppa Italia Femminile: Cmb sfida il Kick Off per il titolo

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