Kalulu ha disputato tutte le partite e non ha commesso errori nei cross sotto la guida di Spalletti. La sua presenza costante ha contribuito alla qualificazione mondiale della squadra. Ora si attende il rinnovo contrattuale, che potrebbe aiutare a mantenere il giocatore in rosa e a evitare il trasferimento in Premier League. La società sta lavorando per definire gli accordi prima della sessione di mercato.

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© Juventusnews24.com - Kalulu non salta un minuto e non sbaglia un cross. Con Spalletti è Mondiale, ora serve il rinnovo

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