Juventus Portanova shock | condanna a 6 anni per stupro

Un ex calciatore, attualmente in forza a una squadra di serie B, è stato condannato a sei anni di carcere per un episodio di stupro. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha coinvolto l’atleta, noto per aver giocato anche con la Juventus e il Genoa. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica, senza che siano state fornite ulteriori dettagli sul caso.

L’ex calciatore di Juventus e Genoa Manolo Portanova, ora in forza alla Reggiana, ha subito una condanna a 6 anni per stupro. Caso Portanova: La Corte d’Appello conferma 6 anni per stupro di gruppo. La giustizia italiana ha segnato un nuovo punto fermo in uno dei casi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Portanova shock: condanna a 6 anni per stupro Notizie correlate Manolo Portanova, 6 anni per stupro: condanna confermata in appelloNessuno sconto: la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni per Manolo Portanova per il reato di stupro di gruppo. Stupro di gruppo: "Confermate la condanna per Manolo Portanova"Violenza sessuale di gruppo su una studentessa senese in un appartamento a due passi da Piazza del Campo, è iniziato il processo davanti alla Corte... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Portanova shock: confermati in appello i 6 anni di carcere per il calciatore della Reggiana. Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni: la ricostruzione della vicendaDopo quasi tre ore di camera di consiglio la Corte d’Appello di Firenze ha emesso il verdetto nei confronti di Manolo Portanova: colpevole di violenza sessuale di gruppo e lesioni, nei confronti di un ... vanityfair.it Caso Portanova, condanna confermata in appello: la Corte di Firenze conferma i sei anni per violenza sessuale di gruppoLa Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione nei confronti dell'ex Genoa Manolo Portanova, oggi tesserato per la Reggiana, nell’ambito del procedimento per violenza ... gonfialarete.com