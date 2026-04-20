Pierre Kalulu, difensore francese della Juventus, ha commentato in conferenza stampa la prossima partita contro il Milan, in programma domenica 26 aprile alle 20:45 a 'San Siro'. La sfida arriva dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna e rappresenta un appuntamento particolare per il giocatore, che si è detto felice di tornare nello stadio milanese.

Il 1° settembre 2020, versando poco meno di 1,5 milioni di euro all'Olympique Lione come premio di formazione, il Milan si assicurò il giovane Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000. In rossonero, il ragazzo ha esordito tra i professionisti (in Francia aveva sempre giocato al massimo nella Squadra B), totalizzando 112 partite, con 3 gol e 3 assist all'attivo e vincendo lo Scudetto nel 2022. Un titolo vinto, per giunta, da gran protagonista come centrale al fianco di Fikayo Tomori nella fantastica cavalcata del Diavolo di Stefano Pioli verso lo Scudetto preso in volata ai rivali cittadini dell'Inter. Quindi, il 21 agosto 2024, dopo un'annata tribolata a causa degli infortuni, si è consumata la separazione tra il Milan e Kalulu.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Juventus, Kalulu: “Milan? Partita particolare. Contento di tornare a ‘San Siro’, ma …”

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