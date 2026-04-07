Dopo la vittoria dei Michigan Wolverines nel torneo NCAA, l’attenzione si sposta verso il prossimo Draft NBA. Sono dieci i giocatori considerati pronti per il grande salto, tra cui spicca Aj Dybantsa, che si inserisce tra i nomi più discussi in vista dell’evento. La stagione universitaria si è conclusa da poco e le squadre professionistiche iniziano a valutare i talenti emergenti per il futuro.

La fine della March Madness per loro è una ripartenza. Verso l’Nba, naturalmente. L’epilogo del torneo collegiale, abbiamo ancora in testa le immagini dei Michigan Wolverines che festeggiano a Indianapolis tra i coriandoli, per questi 10 talenti collegiali è una tappa intermedia verso il Draft di cui saranno pezzi pregati, sogni più o meno proibiti delle 30 franchigie Nba. Sono i “nomi giusti” tra i tanti in competizione. Il miglior prospetto universitario. 25.5 punti e quasi 7 rimbalzi per partita, primo quintetto All American. Atletismo, tecnica, testa e margini di crescita, non gli manca nulla. Ricorda il primo Grant Hill. Il giocatore dell’anno collegiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla March Madness alla Nba: i dieci giocatori pronti per il grande salto

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