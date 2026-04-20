Juventus escluse lesioni per Holm | le sue condizioni in vista del Milan

Il difensore svedese della Juventus ha lasciato il campo durante la partita di ieri sera dopo aver subito un infortunio al primo tempo. Le analisi successive non hanno riscontrato lesioni evidenti, e le sue condizioni sono sotto osservazione in vista della prossima gara contro il Milan. La squadra ha comunicato che il giocatore si sta riprendendo senza complicazioni.

Il laterale svedese era stato costretto al cambio ieri sera dopo il primo tempo del match vinto dalla Juventus con il Bologna Juventus subito in campo dopo la fondamentale vittoria contro il Bologna, che lancia i bianconeri nella corsa al quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League. Emil Hom, classe 2000 (Ansa) – Calciomercato.it Alla Continassa solito allenamento defaticante per chi ha giocato ieri sera all’Allianz Stadium, seduta normale invece per chi non è sceso in campo o ha giocato pochi minuti. In mattinata Emil Holm si è sottoposto agli esami strumentali dopo il fastidio muscolare accusato col Bologna, con gli accertamenti svolti al J-Medical che hanno escluso lesioni per il laterale svedese.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, escluse lesioni per Holm: le sue condizioni in vista del Milan Notizie correlate Juve, lesione del soleo per Holm: le sue condizioni"In seguito a un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l'Inter, questa mattina Emil Holm è stato... Infortunio Thuram: si ferma il centrocampista della Juventus in allenamento. Le sue condizioni e cosa filtra in vista del match con l’InterCalciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: FLASH | Juventus, anche un difensore KO: c’è lesione!; Consigli fantacalcio 32^ giornata: Scamacca, Odgaard, David, Bastoni, Perin, Kean, Leao e Boga, chi gioca e chi no; Coltelli | il Senato allenta i divieti ma resta il dubbio legale. Juventus, sospiro di sollievo per Perin: escluse lesioni muscolariCostretto al cambio all'intervallo contro il Genoa, Mattia Perin questa mattina è stato al J Medical per sottoporsi ai controlli di rito che hanno escluso la presenza di lesioni muscolari. Sospiro di ... fantacalcio.it FLASH | Juventus, anche un difensore KO: c’è lesione!Giornata non semplice in casa Juventus sull'argomento infortuni. La squadra bianconera dovrà fare anche con l'assenza ... fantamaster.it Vi piacerebbe alla Juventus - facebook.com facebook #Juventus, #Thuram: «Ci sono ancora partite importanti. Il secondo posto…» #milanpress x.com