Juventus | Bernardo Silva nel mirino

La Juventus si sta concentrando sul mercato estivo, avvicinandosi alla qualificazione alla prossima Champions League. Tra i vari obiettivi, il club italiano ha messo nel mirino Bernardo Silva, uno dei giocatori più discussi nel panorama europeo. La società sta valutando le strategie per portare il centrocampista nella rosa in vista della prossima stagione. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai a un passo, la Juventus accelera sul mercato estivo e punta senza mezzi termini a uno dei nomi più affascinanti del panorama europeo: Bernardo Silva. Il talentuoso centrocampista portoghese, in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2026, lascerà i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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La Juventus e il Calciomercato Bernardo Silva e Konate nel Mirino

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