Juve-Bologna tributo da brividi per Manninger | in campo anche Buffon Bonucci e Chiellini

Durante la partita tra Juventus e Bologna, i giocatori hanno reso omaggio a Alex Manninger, ex portiere della squadra, scomparso a 48 anni in un incidente stradale. In campo sono scesi anche Buffon, Bonucci e Chiellini, che hanno partecipato al tributo. Manninger è stato vittima di un investimento da parte di un treno vicino a un passaggio a livello. La partita si è conclusa con un momento di silenzio e riconoscimento per l’ex portiere.

(Adnkronos) – La Juventus rende omaggio ad Alex Manninger, ex portiere bianconero scomparso a 48 anni in un tragico incidente stradale (la sua auto è stata travolta da un treno nei pressi di un passaggio a livello). Durante il riscaldamento prima della partita contro il Bologna di oggi, domenica 19 aprile, i giocatori della Juventus sono scesi in campo indossando una maglia speciale con il nome dell’austriaco e il suo numero 13. A cominciare dai tre portieri Di Gregorio, Pinsoglio e Scaglia. Per il portiere, un minuto di silenzio. Poi, tra gli applausi, alcuni dei suoi vecchi compagni di squadra – tra cui Buffon, Chiellini, Marchisio e Bonucci – hanno portato una corona di fiori sotto la Curva.🔗 Leggi su Seriea24.it

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