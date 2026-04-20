Javier Martinez, ex concorrente di un reality show, ha deciso di lasciare la Terni Volley Academy, squadra nella quale giocava dall’anno scorso. La sua esperienza nel club si è conclusa di recente, senza ulteriori dettagli su eventuali progetti futuri o motivazioni. La notizia riguarda sia la fine del suo impegno con la squadra sia il suo percorso nel mondo della pallavolo, lasciando aperta la questione sulle prossime mosse.

Javier Martinez ha concluso la sua esperienza alla Terni volley academy dove militava dall'anno scorso. Il pallavolista argentino ha chiuso la stagione con la squadra ternana con una sconfitta, che ha decretato la retrocessione dal campionato di A3 di pallavolo. L'uomo insieme ai suoi compagni non hanno potuto fare niente contro gli avversari di Savigliano, che hanno vinto per 3 set a 0. Intervistato da Galileo Tv, Javier Martinez ha parlato della delusione provata in questo momento, dichiarando: “Purtroppo non è andata come ci aspettavamo. Onore all’avversario, erano più forti di noi l’hanno dimostrato questa sera." Javier Martinez ha quindi aggiunto: "vorrei ringraziare le persone che sono venute a vederci a sostenerci da tutte le parti d'Italia porto via il calore della gente".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez abbandona la pallavolo? L’ex gieffino parla del suo futuro

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