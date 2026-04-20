jankto e noi

Jakub Jankto, centrocampista di 30 anni, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico. Durante la sua carriera ha militato in diverse squadre italiane, tra cui Sampdoria, Udinese, Ascoli e Cagliari, oltre a club spagnoli come il Getafe e il club ceco Slavia Praga. La decisione di lasciare il calcio arriva dopo aver giocato per molti anni a livello professionistico in vari campionati.

Jakub Jankto ha solo trent’anni ma si è già ritirato dal calcio. Ha giocato nella Sampdoria, nell’Udinese, nell’Ascoli, nel Getafe, nello Slavia Praga, nel Cagliari. È stato una mezzala dinamica, capace di segnare spesso nelle sue migliori stagioni, soprattutto a inizio carriera. È un appassionato di pittura e nel 2023 è stato uno dei pochi giocatori a fare coming out e a dichiarare la propria omosessualità mentre era ancora in attività. Ad agosto del 2025 si è ritirato dal calcio e oggi la sua vita ha preso una strana piega, che potrebbe rendere plausibile una sua comparsata a La Zanzara. Quello che è successo nel frattempo è semplice: Jankto ha aperto un profilo TikTok ( @jakubjanktojr ).🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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