Jami Gertz al gala LACMA | il fascino di una star e un impero da miliardi

Lo scorso 16 aprile, a Los Angeles, l’attrice Jami Gertz ha preso parte al gala di inaugurazione delle nuove gallerie David Geffen presso il LACMA. La sua presenza ha attirato l’attenzione, offrendo uno spaccato di quanto possa essere raro vedere una celebrità in un evento pubblico di questo tipo. La serata ha visto anche l’esposizione di dettagli sulla sua carriera e sulla sua vita privata, mantenendo un basso profilo rispetto ai riflettori.

L’attrice Jami Gertz è stata protagonista di una rara uscita pubblica a Los Angeles lo scorso 16 aprile, partecipando al gala inaugurale delle nuove David Geffen Galleries presso il LACMA. Insieme al marito Tony Ressler, la star di Sixteen Candles e The Lost Boys ha presenziato all’evento che celebra l’apertura dell’ala sud del museo, un’area che porterà ufficialmente il nome della famiglia Ressler grazie a una donazione da 50 milioni di dollari effettuata dalla coppia. Durante la serata dedicata alla nuova sezione museale, la donna ha scelto un look coordinato su toni bianchi, indossando un cappotto con motivi botanici firmato Libertine e una borsa decorata con borchie di Khaite, mentre il coniuge ha optato per un classico smoking nero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jami Gertz al gala LACMA: il fascino di una star e un impero da miliardi Notizie correlate Leggi anche: Demi Moore: il fascino senza tempo di una star di Hollywood Leggi anche: Un impero da 25 miliardi di euro e 45mila dipendenti: il "modello Romagna" compie dieci anni Panoramica sull’argomento Jami Gertz, Twister Actress Turned Billionaire NBA Owner, Makes Rare Public AppearanceGertz began her career as a child actor. She appeared on one episode of Diff'rent Strokes and then on The Facts of Life. From 1982 to 1983, she starred in the sitcom Square Pegs, whose cast included ... yahoo.com Sixteen Candles star Jami Gertz makes rare public appearanceJami Gertz made a rare public appearance alongside her husband Tony Ressler at the Los Angeles County Museum of Art’s opening gala for the new David Geffen Galleries on April 16, according to E! News. tribune.com.pk