In Italia, in Calabria, Greta Thunberg si trova in questi giorni in vista della partenza di una flottiglia diretta a Gaza. Nel frattempo, si è diffusa la notizia che il governo israeliano l’abbia inserita in una lista dei dieci “antisemiti più pericolosi e influenti” al mondo, collocandola al secondo posto. La questione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra attivisti e questioni legate alla sicurezza in ambito internazionale.

Greta Thunberg, che in questi giorni si trova in Italia, per la precisione in Calabria, per la partenza della Flotilla nei prossimi giorni in direzione Gaza, sarebbe stata inserita da Israele al secondo posto nella lista dei dieci “ antisemiti più pericolosi e influenti” al mondo. Si tratta di un elenco che è stato realizzato “in base sia alla gravità delle loro azionidichiarazioni che alla portata della loro influenza”. È un elenco dominato da cittadini di nazionalità americana, che vede al primo posto Dan Bilzerian, influencer e giocatore di poker. Come motivazione per l’inserimento di Thunberg in questa lista, Israele ha usato la campagna continua dell’attivista sui social con termini quali “ 'genocidio', 'assedio' e 'fame di massa' in riferimento alle azioni di Israele a Gaza”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele, Greta Thunberg è nella lista dei 10 “antisemiti più pericolosi”

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