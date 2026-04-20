Il 22 aprile riapre l'hotel di lusso sull'isola di Ischia, dopo un intervento di restyling che ha portato a un rinnovo completo degli spazi. La struttura, conosciuta come il Regina Isabella, torna ad accogliere gli ospiti con un’immagine rinnovata, puntando su nuove caratteristiche di benessere e comfort. La riapertura segna la fine dei lavori di ristrutturazione e l'inizio di una nuova fase operativa per questa storica località.

Il ventidue aprile segnerà la nuova fase operativa del Regina Isabella Resort di Ischia, che riaprirà i battenti con una veste completamente rinnovata dopo un importante intervento di restyling. La struttura, situata in una posizione privilegiata su una spiaggia privata con vista sul golfo di Napoli, ha previsto un aggiornamento profondo che tocca sia l’offerta ricettiva che quella dedicata al benessere e alla gastronomia. Con 128 camere ora totalmente trasformate, il resort punta a coniugare l’estetica del design di metà secolo con richiami alla tradizione locale, mantenendo come elemento identitario i pavimenti decorati con piastrelle. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ischia, il mito del Regina Isabella torna: nuovo lusso e benessere

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