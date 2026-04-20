Il Giro del Mito-ElectricLine torna e il Casentino è di nuovo protagonista del percorso

Da lanazione.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro del Mito-ElectricLine torna nel 2026 dopo la prima edizione, con un percorso che attraversa il Casentino. La manifestazione ciclistica si svolge in diverse tappe e coinvolge numerosi partecipanti. La corsa riprende le attività dopo l’edizione precedente, attirando l'attenzione sulla regione e i suoi paesaggi. La competizione si svolge tra le strade della zona, con un percorso che si sviluppa nel territorio del Casentino.

Arezzo, 20 aprile 2026 –  Il Giro del Mito-ElectricLine si ripropone nel 2026, dopo il successo della prima edizione, e attraversa il Casentino. Il percorso lungo della granfondo con partenza e arrivo a Bagno di Romagna - di 133,5 km con 3.001 metri di dislivello - attraversa il cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nella sua parte toscana, portando i partecipanti attraverso Badia Prataglia, Serravalle, Camaldoli, Poppi e Pratovecchio Stia, prima di affrontare il Passo della Calla - 15 km con 825 metri di dislivello - e rientrare in Romagna. Un percorso nel percorso, che regala scorci unici su una delle vallate più belle d'Italia alla granfondo che nasce per celebrare il Mito delle Foreste Sacre.🔗 Leggi su Lanazione.it

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