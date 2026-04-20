La tensione internazionale rimane alta sullo Stretto di Hormuz, anche mentre prosegue il cessate il fuoco nel conflitto in Iran e si cercano soluzioni negoziali. In questo contesto, un funzionario iraniano ha dichiarato che la sicurezza di questa importante via marittima non è gratuita. Nel frattempo, negli Stati Uniti si registra un calo di consensi nei confronti dell'amministrazione Trump, evidenziato da recenti sondaggi.

Mentre prosegue il cessate il fuoco nella guerra in Iran, e si continua a tentare la via negoziale, resta alta la tensione internazionale sullo Stretto di Hormuz. Il primo vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref ha fatto sapere che la stabilità nello Stretto ha un costo, affermando che non ci si può aspettare che il Paese garantisca la sicurezza marittima mentre affronta restrizioni sulle proprie esportazioni di petrolio, in un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti a seguito del sequestro di una nave iraniana. “La sicurezza dello Stretto di Hormuz non è gratuita. Non si possono limitare le esportazioni di petrolio iraniano e...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Teheran: “Sicurezza Hormuz non è gratuita”. Negli Usa crolla il gradimento di Trump – La diretta

Iran, Teheran blocca di nuovo Hormuz. Trump: nostre truppe restano

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, Trump: “Distruggeremo le centrali elettriche”. Teheran: “Hormuz chiuso per Usa e Israele a lungo” – la diretta

Donald Trump al minimo storico: il gradimento crolla al 33%. A pesare la guerra in Iran e la crisi economica in UsaIl tasso di approvazione è cinque punti più basso rispetto al luglio del 2025 e di 11 punti rispetto allo scorso aprile.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Iran, la trappola di Teheran: ecco perché non può riaprire lo Stretto di Hormuz; Iran e Hormuz, i limiti tecnici della riapertura sicura; Iran-Usa verso nuovi colloqui in Pakistan, Hormuz resta bloccato e cresce la pressione internazionale.

Iran-Usa verso nuovi colloqui in Pakistan, Hormuz resta bloccato e cresce la pressione internazionaleA Islamabad scattano misure di sicurezza per il possibile vertice. Teheran difende il programma nucleare, l’Europa valuta una missione navale e il dossier divide Roma ... rtl.it

Teheran richiude Hormuz: 'L'accordo con gli Usa è lontano'. Trump: 'Israele vero alleato non come altri' - LIVELo Stretto era stato riaperto dopo la tregua sul Libano, le navi cargo lo stavano attraversando. Axios: Trump convoca riunione nella situation room, senza svolta la guerra riprende'. Mojtaba Khamenei: ... ansa.it

“La riapertura di Hormuz è parte di qualsiasi serio progetto di negoziato per la crisi in Medio Oriente. Ma chiaramente non è l'unico: sappiamo che il tema della rinuncia da parte dell'Iran alla corsa nucleare, così come costruire un quadro di sicurezza nel quale - facebook.com facebook

“La riapertura di Hormuz è parte di qualsiasi serio progetto di negoziato per la crisi in Medio Oriente. Ma chiaramente non è l'unico: sappiamo che il tema della rinuncia da parte dell'Iran alla corsa nucleare, così come costruire un quadro di sicurezza nel quale x.com