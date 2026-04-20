Iran Teheran | Nessun piano per prossimo round negoziati con Usa
Il portavoce del governo iraniano ha dichiarato che al momento non ci sono piani per avviare un nuovo ciclo di negoziati con gli Stati Uniti. La comunicazione è arrivata in risposta alle domande sulla possibilità di un prossimo incontro tra le due parti, confermando l'assenza di accordi o programmi ufficiali in programma. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento in cui si discuteva del rapporto tra i due paesi.
“In questo preciso momento in cui parlo, non abbiamo alcun piano per il prossimo round di negoziati” tra Usa e Iran. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni giungono in un momento di incertezza riguardo alla possibilità che si tengano ulteriori colloqui tra Teheran e Washington. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
Israel, US strike Iran: Tehran promises retaliatory measures • FRANCE 24 English
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