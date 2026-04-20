Iran Teheran | Nessun piano per prossimo round negoziati con Usa

Il portavoce del governo iraniano ha dichiarato che al momento non ci sono piani per avviare un nuovo ciclo di negoziati con gli Stati Uniti. La comunicazione è arrivata in risposta alle domande sulla possibilità di un prossimo incontro tra le due parti, confermando l'assenza di accordi o programmi ufficiali in programma. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento in cui si discuteva del rapporto tra i due paesi.