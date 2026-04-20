L’Inter ha annunciato la formazione anti-Como in vista della semifinale di Coppa Italia, con Chivu costretto a rinunciare a due titolari. La squadra si è allenata ad Appiano Gentile nel giorno che precede la partita, che si disputerà al ‘Meazza’. Dopo l’allenamento di rifinitura, sono stati confermati alcuni cambi nello schieramento di partenza rispetto alle ultime uscite. La sfida si avvicina e l’attenzione resta alta sulla formazione scelta dall’allenatore.

La squadra nerazzurra prepara il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: gli aggiornamenti dopo l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile Un rientro e ancora un’assenza per Chivu in vista della decisiva sfida delle semifinali di Coppa Italia contro il Como al ‘Meazza’. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Allenamento di rifinitura per l’ Inter ad Appiano Gentile, senza la presenza in gruppo di Alessandro Bastoni. Il difensore della Nazionale ha svolto un lavoro personalizzato, visto che non è ancora al meglio per via dei problemi alla caviglia. Bastoni quindi non sarà disponibile domani sera con il Como, saltando la seconda gara consecutiva dopo il forfait in campionato col Cagliari.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, scelto l’undici anti-Como: Chivu deve rinunciare a due big

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