Probabile formazione Inter Bodo | Chivu ha in mente l’undici titolare per puntare alla rimonta

Cristian Chivu ha scelto l’undici titolare dell’Inter per affrontare il Bodo, puntando a recuperare punti importanti. La sua decisione deriva dall’analisi delle ultime prestazioni e dai risultati delle ultime partite. I giocatori sono già in campo per prepararsi alla partita, che si preannuncia decisiva per la stagione. La squadra si presenta determinata, pronta a mettere in pratica la strategia studiata prima del calcio d’inizio.

Inter News 24 Probabile formazione Inter Bodo: pochi dubbi per mister Cristian Chivu a poche ore dal fischio d'inizio del match. Cristian Chivu a poche ore dal fischio d'inizio di Inter-Bodo ha le idee piuttosto chiare. All-in sulla Champions League, non sarà fatto turnover pensandosi già sconfitti e pensando al campionato, ma questo c'era da aspettarselo. Ballottaggio Luis Henrique o Darmian sulla destra. In avanti confermati Thuram ed Esposito. Mkhitaryan e Bissseck dovrebbero tornati titolari. Questa la probabile formazione: INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.