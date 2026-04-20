L'Inter ha escluso nuovamente Bastoni dagli allenamenti, senza comunicare ufficialmente i motivi. Intanto, in Spagna si parla di un possibile inserimento del giocatore svedese nella trattativa tra il Barcellona e il club nerazzurro. I blaugrana sono pronti a proporre uno scambio che coinvolga Ronny Bardghji, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su questa operazione.

Le domande serpeggiano da una settimana in modo sempre più insistente: come sta Bastoni? Come procede il recupero? Come sta recuperando? E infine: giocherà col Como? Qui è più semplice rispondere: sembra di no. Chivu, al netto di cambiamenti dell’ultim’ora, è pronto a concedergli un altro turno di riposo per fargli recuperare al meglio il problema alla caviglia. Bastoni, sostituito all’intervallo di Como-Inter, non è ancora al 100%. Nel frattempo, dalla Spagna, continua il pressing dei blaugrana di Hansi Flick, che lo vede già accanto al 2007 Cubarsì per la difesa del futuro. Sport, giornale spagnolo di Barcellona, ne ha parlato...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Bastoni sempre fuori: cosa c'è dietro le esclusioni. E intanto il Barça resta in pressing

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Ausilio sul futuro di Bastoni all'Inter: "Se qualcuno è interessato dovrebbe chiamarci..." - facebook.com facebook

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