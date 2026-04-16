Il difensore di una squadra italiana non sarà disponibile per la partita contro il Cagliari a causa di problemi di salute. Nel frattempo, il Barcellona ha proposto un giovane talento nato nel 2006, cercando di rafforzare la propria rosa. La società catalana sta cercando di inserire il giocatore in trattative ufficiali, mentre il tecnico della squadra italiana ha deciso di non rischiare ulteriormente con il suo difensore.

La scelta è ispirata da un principio di protezione e tutela: Alessandro Bastoni dovrebbe saltare il Cagliari. Nessuna punizione, ci mancherebbe. Anzi. Il punto è le sue condizioni fisiche e psicologiche, come evidenziato dal primo tempo giocato a Como, impongono un break che Chivu è orientato a concedergli. Chiamiamolo riposo conservativo. Magari sarà utile in prospettiva della semifinale di Coppa Italia che l’Inter affronterà di nuovo a San Siro martedì, sempre contro il Como. Ma non è detto che una breve sosta sia sufficiente. Intanto domani nel terzetto difensivo ritroverà spazio Carlos Augusto, come nella ripresa di domenica scorsa al Sinigaglia, probabilmente sempre di fianco ad Akanji e Acerbi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pausa Bastoni, out col Cagliari. E intanto il Barça cambia strategia: offre un talento del 2006

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