Pensioni scuola 2026 esito entro il 21 aprile | INPS conclude le verifiche sulle domande
L’INPS ha annunciato che entro il 21 aprile 2026 concluderà le verifiche sulle domande di pensione presentate dal personale docente e ATA della scuola. Questa data segna la fine delle procedure di accertamento del diritto alla pensione con decorrenza dal primo settembre 2026. Le verifiche riguardano le richieste di cessazione dal servizio in vista dell’anno scolastico 20262027.
Entro il 21 aprile 2026 l’INPS completerà l’accertamento del diritto alla pensione per il personale docente e ATA che ha presentato domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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