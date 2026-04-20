Durante la partita contro il Lecce, l’esterno ha subito un infortunio alla coscia e ha dovuto abbandonare il campo. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma si parla di un problema che potrebbe tenerlo fuori per alcuni giorni. La squadra sta monitorando attentamente la situazione e attende aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Pio Esposito Inter, parla l’agente: «Credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni» Palestra all’Inter? L’esterno del Cagliari esce allo scoperto, ha parlato così del suo futuro! Ecco cosa ha detto Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» D’Aversa Torino, parla Petrachi: «Lo stiamo valutando, stiamo vedendo come andare avanti. È stata una scelta azzeccatissima» Fiorentina, Vanoli nel pre gara: «Una partita importante, con punti pesanti che ci avvicinano a qualcosa di importante.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Gosens, ko nella sfida contro il Lecce! Problemi alla coscia per l’esterno tedesco! Le sue condizioni

Notizie correlate

Leggi anche: Infortunio Mancini, si ferma il difensore della Roma durante la sfida contro l’Inter: le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Gnabry, tegola per il Bayern Monaco! Lungo stop per il tedesco, svelate le sue condizioni ufficialiCalciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista,...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Fiorentina-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Fiorentina, infortunio per GosensIl tutto è avvenuto dopo circa 10 minuti dall'inizio di Lecce-Fiorentina: Gosens ha rimediato un infortunio muscolare al quadricipite e si è accasciato. Il cambio è stato pressoché immediato con Balbo ... fantacalcio.it

Fiorentina, Gosens ko: infortunio alla coscia, cosa filtra sulle sue condizioniTegola per la Fiorentina che perde una delle sue pedine fondamentali nello scacchiere di Vanoli: trattasi di Robin Gosens, uscito infortunato all'undicesimo minuto della sfida contro il Lecce allo sta ... calciomercato.com