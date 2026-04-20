Nel dibattito contemporaneo, il concetto di sicurezza ambientale ha progressivamente ampliato il proprio significato, fino a comprendere non solo la tutela degli ecosistemi ma anche la capacità delle società di preservare le risorse da cui dipendono sviluppo economico, qualità della vita e stabilità dei territori. È su questa frontiera che si inserisce la partecipazione di Veolia alla Milano Design Week 2026, con il progetto “Infinity”, un’installazione immersiva e interattiva ospitata dal 19 al 30 aprile nel Cortile della Farmacia dell’Università Statale di Milano, all’interno della mostra-evento INTERNI Materiae. Per la prima volta al Fuorisalone, Veolia sceglie un linguaggio non convenzionale per aprire un dialogo diretto con i cittadini: quello dell’arte partecipativa.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - “Infinity” al Fuorisalone: arte e IA per raccontare la sicurezza ambientale

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